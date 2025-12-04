Flavia Terigi asumió como directora general de Cultura y Educación bonaerense

La rectora en uso de licencia de la UNGS fue puesta en funciones por el gobernador Axel Kicillof y adelantó los ejes de su futura gestión educativa.

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), actualmente en uso de licencia, Flavia Terigi, asumió ayer como directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La jura se desarrolló en el partido de San Vicente, durante la inauguración de una nueva escuela primaria.

El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el director general saliente Alberto Sileoni y el intendente anfitrión Nicolás Mantegazza. Por la UNGS participaron el vicerrector Germán Pinazo – quien quedará al frente del Rectorado – junto a secretarias, secretarios y autoridades de distintas áreas académicas.

En su discurso, Terigi delineó las prioridades que orientarán esta nueva etapa en educación provincial. “No queremos contribuir ni un poco a un país para pocos, individualista. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de la educación de la Provincia un lugar digno y justo para todos y todas”, sostuvo. Además, planteó que su gestión buscará fortalecer el diálogo con la comunidad educativa: “Asumo un compromiso de escucha para pensar juntos las reformas que necesita la escuela para seguir garantizando derechos”.

Desde la UNGS destacaron el nombramiento como un reconocimiento a la trayectoria profesional y académica de Terigi, quien ha construido una vasta experiencia vinculada a políticas educativas, formación docente y transformación institucional. En un contexto político desafiante para el sistema educativo, su llegada al cargo es considerada un gesto de respaldo a la educación pública.