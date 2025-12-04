Mario Ishii designó a Lorena Espina al frente del municipio

El intendente anunció que dejará la jefatura municipal para asumir su banca como senador bonaerense y confirmó que Lorena Espina quedará a cargo del Ejecutivo local.

Mario Ishii despejó todas las versiones sobre su futuro político y el de la conducción local: al asumir su banca en el Senado provincial, la intendencia quedará bajo la responsabilidad de Lorena Espina. El anuncio se realizó durante el acto de despedida de concejales, momento en el que el jefe comunal confirmó públicamente la decisión.

En los últimos días habían circulado distintas hipótesis respecto a quién reemplazaría a Ishii en la conducción municipal. Sin embargo, el dirigente paceño utilizó la ceremonia institucional para oficializar el traspaso y desactivar especulaciones.

Además, anticipó que prepara una renovación parcial del gabinete municipal. Si bien se incorporarán nuevos nombres, aclaró que las áreas que mantienen buenos resultados seguirán con sus mismos equipos. “Lo que funciona bien continuará”, enfatizó.

Sobre la etapa legislativa que comenzará en diciembre, Ishii fue tajante respecto a su rol en el Senado bonaerense: “Debo ir al Senado para traer las cosas que no se están trayendo”. En ese sentido, expresó su malestar por la caída de obras y la falta de recursos destinados al municipio. “Estos últimos tiempos no han bajado obras y no han bajado recursos; pienso que algo ha pasado y tenemos que ir a buscar”, manifestó.

Con la confirmación de Espina como próxima responsable del Ejecutivo local, José C. Paz inicia una nueva etapa institucional mientras Ishii proyecta su agenda legislativa centrada en la obtención de fondos y obras para el distrito.