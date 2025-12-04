Concientización sobre el VIH/SIDA en Merlo

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, hubo charlas informativas, asesoramiento y testeos gratuitos en el Hospital Materno-Infantil Pedro Chutro.

En la jornada hubo charlas de concientización y entrega de profilaxis en prevención enfermedades de transmisión sexual.

Además, se realizaron testeos rápidos, confidenciales y gratuitos para conocer la serología del paciente y acceder a tratamientos oportunos.

El coro municipal “Matices” participó de la actividad y compartió canciones con los vecinos y vecinas.

En Merlo, elegí saber

Contas con el Centro de Prevención, Promoción y Testeo Rápido de VIH. Dirección: Perú 842. Teléfono: (0220) 486-3420. Horario: de lunes a viernes hábiles de 08 a 16 hs.

Más información en el siguiente enlace: https://www.merlo.gob.ar/testeovih