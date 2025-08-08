San Miguel: La municipalidad compró cuatro ambulancias para el sistema Emergencias

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, presentó esta semana cuatro nuevas Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) para la flota de salud municipal, alcanzando un total de 12 ambulancias en el sistema de Emergencias de San Miguel, que recibe 40 llamados por día y más de 10.000 anuales.

Las ambulancias cuentan con monitores cardíacos, respiradores, desfibriladores, aspiradores y otros equipos de última generación para la atención inmediata de alta complejidad. Están preparadas para traslados de pacientes críticos que requieren cuidados intensivos y monitoreo constante durante el trayecto al hospital.

De esta manera, el municipio brinda un servicio de emergencias con personal capacitado para clasificar y priorizar la atención según la gravedad del paciente: el código rojo es emergencia crítica y representa el 70% de los llamados; el código amarillo, urgencia; y el código verde, sin urgencia.

Además, las ambulancias están circulando permanentemente, al igual que los patrulleros, disponibles las 24 horas para responder de forma rápida y eficiente. Ante cualquier emergencia, los vecinos deben llamar al 107.