El Municipio de José C. Paz lanza “Gobierno en Tu Barrio”: servicios esenciales para todos los vecinos

La Municipalidad de José C. Paz, encabezada por el intendente Mario Ishii, lanza una nueva iniciativa social destinada a acercar servicios esenciales a las comunidades: “Gobierno en Tu Barrio”, un programa que busca garantizar el acceso a derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas

La primera jornada tuvo lugar el miércoles 30 de julio, de 12 a 17 horas, en la Plaza Manuel Belgrano (Roque Sáenz Peña y Altube), con la participación activa de distintas secretarías municipales y ministerios provinciales, entre ellos el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres y Diversidades.

Una red de servicios para la comunidad

Durante la jornada, los asistentes pueden acceder a asesoramiento, atención médica, vacunación, apoyo social, trámites y actividades comunitarias, gracias a la articulación entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires.

Entre los servicios destacados se encuentran:

🔹 Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Asistencia a familias en situación de calle (con entrega de kits de abrigo).

Dirección de Discapacidad y Dirección de Adultos Mayores.

🔹 Ministerio de Salud

Salud Comunitaria y SAPS (Servicio de Atención Primaria de la Salud).

🔹 Ministerio de Mujeres y Diversidades

Línea 144 para contención ante situaciones de violencia.

Dirección de Abordaje Territorial.

🔹 Municipalidad de José C. Paz – Secretaría de Gobierno

Programa Envión, vacunatorio, farmacia social, FINES 2, consejería barrial, asistencia directa, Centro de Día “La Bella Estación” y más.

Un Estado presente en los barrios

“Gobierno en Tu Barrio” es parte de una política pública que apunta a reforzar la presencia del Estado en los territorios, llevando respuestas concretas a los barrios que más lo necesitan.

Desde la intendencia destacaron que esta propuesta «es una muestra del compromiso de la gestión con la cercanía, inclusión y atención directa a cada vecino y vecina».

La jornada está abierta a toda la comunidad paceña, que podrá acercarse libremente y aprovechar los múltiples servicios gratuitos que se brindarán