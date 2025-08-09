Cambios en la administración del Cementerio Municipal

Después de más de dos décadas de administración por parte de la empresa Revivir Constructora SRL, el Cementerio Municipal San Antonio de Padua, de San Miguel dejara de estar en manos de la misma.

El Cementerio Municipal San Antonio de Padua de San Miguel, cambiara de administración luego de 24 años y será retomada la misma por el Municipio de San Miguel.

La empresa Revivir Constructora SRL que había asumido la gestión administrativa durante la intendencia de Aldo Rico, no continuara a cargo de la misma.

Según pudo saber Aquí La Noticia, por una resolución del Poder Ejecutivo municipal se decidió retornar a la órbita del Municipio la gestión y administración del Cementerio Municipal.

Con esta determinación, San Miguel pone fin a una concesión de casi un cuarto de siglo y abre una nueva etapa de gestión directa.