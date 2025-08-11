El municipio de Malvinas Argentinas celebró el Día de la Niñez a lo grande, con dos jornadas colmadas de juegos, espectáculos y propuestas culturales para los más chicos y para toda la familia.

Ciudad de Malvinas Argentinas, 10 de agosto de 2025 – En el marco del 30° aniversario del distrito, el municipio organizó un evento multitudinario en el Predio Municipal, con más de 25 estaciones de juego, talleres, shows en vivo y experiencias educativas y recreativas. Como cada año, el compromiso con los niños y las niñas se tradujo en una propuesta accesible, segura y de calidad, pensada para compartir en comunidad a la que se acercaron miles de familias malvinenses y de distritos vecinos.

Estuvieron presentes el intendente Leo Nardini; el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado, quienes acompañaron a las familias durante dos días a puro sol, color, música y alegría. “Es una de las actividades más lindas que me toca disfrutar como intendente. Son meses de preparación para que el predio esté seguro y acondicionado. Todas las áreas trabajaron sábado y domingo para recibir a miles de familias que se acercaron a celebrar”, expresó Nardini.

Además, el intendente hizo énfasis en el carácter público de este y todos los eventos que se proponen desde el municipio: “Lo más lindo es que todos pueden disfrutar por igual: los que pueden compran a los emprendedores locales, otros traen su canasta, el mate y comparten en el pasto, al sol. Eso es lo que queremos: que las familias malvinenses vivan esta fiesta tranquilas, seguras y en comunidad”.

Durante el fin de semana, el predio se transformó en un verdadero parque temático. Las atracciones más destacadas fueron los inflables gigantes, la tirolesa, el laberinto sensorial, la pista de obstáculos, el parque de acción, el espectáculo de circo y el de acrobacias con tres funciones diarias, maquillaje artístico, cocina de galletas, camas elásticas y kermeses con copos y pochoclos libres. También hubo propuestas educativas como el Eco Punto y estaciones artísticas del CCA, además de actividades deportivas como metegol, básquet emboque, BMX y skate en el Batapark.

El escenario principal fue el corazón del evento, con espectáculos y sorteos con gran variedad de premios durante ambos días. “La entrada siempre es libre y gratuita, y cada niño recibe su ticket para participar de los sorteos. Gracias al trabajo conjunto con comerciantes y empresarios que colaboraron con los premios: una bici, una tele, una tablet. Hicimos felices a un montón de nenes que participaron de los sorteos, vinieron a jugar y la pasaron lindo. Y que por ahí sus papás, con esta situación económica tan difícil no podían comprarle un regalito. Hubo miles de premios que vienen de la colaboración con el sector privado. Nos pone muy contentos generar esa sinergia y que los comerciantes malvinenses también colaboren para hacer feliz a otro”, agregó el intendente.

El sábado, el cierre estuvo a cargo de “Soy Muni”, que hizo cantar y bailar a grandes y chicos. El domingo se presentó el nuevo show de “La Granja de Zenón: La búsqueda del tesoro”, una aventura musical donde los más pequeños se convirtieron en exploradores y resolvieron el misterio de un huevo mágico con tres deseos, al ritmo de las canciones más divertidas.

Una vez más, el Predio Municipal se convirtió en el lugar de encuentro de las familias. Esta vez con la niñez de protagonista en dos jornadas de disfrute para toda la comunidad. “Esa es la Argentina que queremos construir: la del amor, la solidaridad, el respeto. Aunque pensemos distinto, podemos escucharnos y generar cosas positivas que nos hagan crecer como sociedad, como argentinos y argentinas, y sobre todo como malvinenses. Con Malvinas Argentinas, vamos por más”, concluyó Nardini.