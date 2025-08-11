El municipio construye un tinglado de 1800 metros en el Polideportivo Bella Vista

La Municipalidad de San Miguel está construyendo un gran tinglado deportivo en el Polideportivo Municipal Roberto Contini, de Bella Vista, donde se podrá entrenar handball, vóley y newcom, entre otras disciplinas.

Se trata de una importante obra que comprende 1800 m2, una superficie de juego con piso flotante e iluminación LED.

Allí se podrán realizar las competencias de las Olimpíadas Estudiantiles y de Tercera Edad, los Juegos Bonaerenses, las Ligas Deportivas Escolares y las Escuelas Deportivas, tanto de niños como de adultos. También se utilizará para actividades de las colonias de verano y diversos proyectos recreativos y sociales.