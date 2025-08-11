Mario Ishii supervisó la puesta a punto del Sistema en un punto estratégico del distrito.

La Municipalidad de José C. Paz, bajo la conducción del Intendente Mario Ishii, continúa incorporando tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana. Anoche, junto al secretario de Gobierno Pablo Mansilla y al interventor de la secretaría de Seguridad Miguel Narváez, el jefe comunal recorrió la Ruta 24 (ex 197) y la intersección con Av. Saavedra Lamas, donde se finalizó la instalación de un nuevo pórtico con cámaras lectoras de patentes y cartelería informativa.

Si bien las cámaras y la pantalla indicadora ya estaban operativas, en esta etapa se termina la programación de las computadoras que procesarán a mayor velocidad las lecturas de patentes. Este sistema no realiza fotomultas, sino que reconoce automáticamente cada vehículo que pasa y, si detecta uno con pedido de captura o secuestro, envía una alerta inmediata al Centro de Operaciones Municipal (COM).

Actualmente, el sistema funciona de forma interna monitoreado por Seguridad Municipal. Una vez que se complete la conexión mediante fibra óptica, estas alertas podrán integrarse con los módulos policiales distribuidos en los accesos y zonas vitales del distrito, ampliando la capacidad de respuesta.

“Estamos invirtiendo en tecnología para cuidar a nuestros vecinos. Este que estamos implementando es parte de un plan integral de seguridad que busca prevenir y actuar rápidamente cuando un vehículo con pedido judicial ingresa al distrito”, destacó el Intendente Mario Ishii.

Este punto de control es estratégico, ya que por él circulan miles de vehículos a diario provenientes de partidos vecinos como San Miguel, Moreno, Merlo y Pilar. La instalación forma parte del plan municipal para modernizar el sistema de vigilancia y reforzar la prevención del delito.