Nardini, presentó la primera etapa de obras de pavimentación y obra hidráulica

El intendente habilitó junto a los vecinos del barrio la primera etapa de obras de pavimentación y obra hidráulica que abarcará dieciséis cuadras y mejorará significativamente la calidad de vida de los vecinos del barrio.

En una nueva ronda de inauguraciones, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó la primera etapa de la obra integral que se lleva adelante en el Barrio Santa Mónica. El proyecto contempla 11.170 metros cuadrados de pavimento de hormigón y obra hidráulica. El tramo inaugurado abarca cinco cuadras: dos sobre la calle Palacios, en sus intersecciones con Rojas y Vernet; y tres sobre Seaver, entre Palacios y Ambrosetti.

Durante la recorrida junto a los vecinos, Nardini expresó: “Estamos inaugurando un tramo de un proyecto de más de dieciséis cuadras. Tenemos otras proyectadas para avanzar, pero no podíamos cortar todas juntas porque teníamos que garantizar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida. Por eso decidimos avanzar por este lado, y luego continuar con el resto”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el encuentro con Doña Cata, vecina del barrio que celebraba su cumpleaños número 80: “No solamente festejamos su cumpleaños, sino también el compromiso que tomamos aquella vez que conversamos en Grand Bourg, cuando me pidió que pavimentáramos su calle. Le pedí que tuviera paciencia, y más allá de las dificultades, pudimos cumplir”, relató el intendente. Doña Cata emocionada expresó: “Gracias Leo por escucharme y poder cumplir”.

A lo que Nardini agregó: “Eso a uno lo pone contento. Me recuerda cuando trabajaba en ANSES y podía ayudar a los adultos mayores a acceder a su jubilación. Poder cubrir las necesidades con empatía. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores, como también a los más chicos. Y en medio de todo eso, crecer como comunidad. Esta obra es una muestra del avance que ha tenido Malvinas, y de que Malvinas va por más”.

Actualmente, ya se avanza con las siguientes etapas del proyecto: están en ejecución las calles Palacios (entre Vernet y Palpa), Areguati (entre Palacios y Brown) y Mascardi (entre Rojas y Palpa). Próximamente comenzarán las intervenciones en Lynch y Brown, completando un trabajo que se realiza con financiamiento municipal y privado.

Descargar multimediaDescargar pdf