Incertidumbre por el posible cierre del Hogar Bartolomé Obligado

La Residencia de ancianos Bartolomé Obligado y Casimira López, en Bella Vista, fue informada extraoficialmente de su presunto cierre por parte del Gobierno Nacional.

Si bien aún no se publicó en el boletín oficial, las autoridades del hogar señalaron que recibieron una comunicación informal sobre el inminente cierre del lugar y el traslado de los residentes.

El espacio es administrado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las tierras pertenecen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), también perteneciente al Estado Nacional.

El Hogar forma parte de las Residencias de Larga Estadía, un programa de la Subsecretaría de Políticas Familiares nacional, que recibe a personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social, fragilidad o dependencia que no pueden sostenerse por sí mismas o ser cuidadas por familiares cercanos.

Trabajadores y allegados a la comunidad del Hogar convocaron para hoy a las 14hs a una manifestación en la puerta del lugar para pedir que la residencia siga funcionando.

Por su parte, el municipio señaló que no recibió ninguna comunicación por parte de Capital Humano y de AABE. Y aseguró que a raíz de los trascendidos, presentó una nota ante el ministerio competente para cerciorarse de la situación del hogar y así poder actuar en consecuencia.