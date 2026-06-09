San Miguel: Inauguraran pavimentos en Barrio Sarmiento y proyectan completar las cloacas

Jaime Méndez encabezó la habilitación de tres nuevas calles asfaltadas y destacó que el avance de la infraestructura permitirá seguir transformando uno de los sectores más postergados de Ciudad Santa María. También anticipó que el objetivo es llevar la red cloacal hasta el límite con José C. Paz.

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, encabezó la inauguración de nuevos pavimentos en Barrio Sarmiento, en Ciudad Santa María, una obra que forma parte de una intervención integral destinada a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de las calles Marcos Paz, Paula Albarracín y El Zonda, además de la obra hidráulica que conecta Arricau con El Zonda, considerada clave para acompañar el desarrollo urbano del barrio.

Durante el acto, Méndez agradeció a los equipos municipales y a quienes participaron de la ejecución de las obras. “Somos un equipo de gente comprometida con ganas de trabajar y mejorar San Miguel, por eso agradezco a todos los que ponen lo suyo para que San Miguel esté cada día más lindo”, expresó.

El jefe comunal reconoció además que la llegada del asfalto era una demanda histórica de los vecinos. “Nos hubiera gustado llegar antes con este asfalto al barrio, les pedimos disculpas por la demora porque la mayoría vivía en calle de tierra desde hace décadas”, señaló.

Más allá de la satisfacción por la concreción de las nuevas cuadras pavimentadas, Méndez puso el foco en los desafíos pendientes. “Sabemos que esto es muy lindo para el barrio, pero somos conscientes de las cosas que faltan hacer, más asfalto, cloacas que las estamos empujando para que en los próximos años podamos llegar hasta el límite con José C. Paz. Sabemos el nivel de prioridad que tiene eso”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la extensión de la red cloacal constituye una de las principales necesidades de la zona. “Es una necesidad, una emergencia que tenemos con las cloacas”, sostuvo.

El intendente explicó que actualmente ya se encuentra en marcha la obra cloacal para una amplia franja del distrito y detalló que los trabajos avanzan por sectores como Mariló, Parque La Luz, Mitre y Trujui. Según indicó, la planificación prevé que en poco tiempo las obras comiencen a cruzar la ruta para extenderse hacia Barrio Sarmiento. “Si Dios quiere que en los próximos 4 a 6 años vamos a haber completado todas las cloacas de todo San Miguel”, proyectó.

Por su parte, y sobre la inauguración realizada en Ciudad Santa María, el cosecretario de Gobierno de San Miguel, Germán Núñez, destacó que la obra hidráulica ejecutada años atrás en Barrio Mitre permitió avanzar posteriormente con obras de pavimentación en distintos sectores de la zona.

“Después de haber realizado la obra hidráulica en Barrio Mitre nos permitió hace varios años empezar a apostar en infraestructura como asfaltos. Estamos casi en el límite con José C. Paz. Nos faltan pocas calles para asfaltar al barrio por completo, pero seguimos también por otros barrios aledaños”, señaló.

Núñez remarcó que el objetivo del municipio es continuar ampliando las mejoras urbanas en distintos puntos de Ciudad Santa María, completando las calles pendientes y acompañando el crecimiento de los barrios con nuevas obras de infraestructura.