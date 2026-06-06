San Miguel compartió su experiencia en innovación y seguridad con autoridades de Chile

El intendente Jaime Mémdez recibió la visita de funcionarios y referentes de innovación pública para intercambiar experiencias sobre herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión local y la seguridad ciudadana.

El Municipio de San Miguel recibió la visita de Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, y de Delfina Irazusta, directora de la Red de Innovación Local (RIL) Argentina, en una jornada destinada al intercambio de experiencias sobre innovación y gestión pública.

Durante el encuentro, los visitantes recorrieron las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM), donde conocieron de primera mano el funcionamiento de las distintas herramientas tecnológicas que el distrito implementa para fortalecer la seguridad y mejorar la atención a los vecinos.

Uno de los principales temas abordados fue el programa Ojos en Alerta, una iniciativa de participación ciudadana en materia de seguridad que permite a los vecinos comunicarse de manera directa con el centro de monitoreo municipal para reportar situaciones sospechosas o emergencias. Actualmente, esta herramienta ya es utilizada por más de 100 ciudades de todo el país.

Además, las autoridades intercambiaron experiencias sobre distintas políticas y estrategias vinculadas a la innovación en la gestión local, destacando la importancia de incorporar tecnología y nuevas herramientas para optimizar los servicios públicos y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.

La visita permitió consolidar espacios de cooperación e intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales y organismos dedicados a promover la innovación pública en la región.