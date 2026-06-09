Sin licencia e inhabilitado por alcoholemia: detenido nuevamente con 2,13 gl

Fue en un operativo conjunto de agentes de la Subsecretaria de Seguridad Vial del Ministerio de Transportecon con AUBASA, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, continúa fortaleciendo los operativos de alcoholemia y control vehicular en puntos clave del territorio bonaerense, en la madrugada del sábado agentes del Ministerio de Transporte detuvieron a un conductor en estado de ebriedad conduciendo una camioneta Peugeot Partner gris en la bajada de la autopista La Plata- Buenos Aires.

En un operativo conjunto con AUBASA, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial se detuvo a un conductor con una alcoholemia positiva de 2,13 G/L de alcohol en sangre, una falta grave, recordando que la provincia de Buenos Aires es alcohol cero al volante. Sin embargo, la situación se agravó ya que el hombre de 35 años no contaba con licencia y se encontraba inhabilitado para conducir desde el 14 de marzo pasado por una alcoholemia positiva que le determinó 18 meses de sanción.

El procedimiento fue registrado mediante las bodycams del personal interviniente, como parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses donde se puede observar al vecino de La Plata intentando excusas para justificar la ausencia de licencia, sin embargo, los agentes de la Subsecretaria de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte constataron sus datos con el sistema y corroboraron reincidencia en la infracción.

Desde la cartera provincial advirtieron sobre la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en el transporte de cargas, y remarcaron que “no hay excusas al volante”: el alcohol, en cualquier circunstancia, pone en riesgo vidas.