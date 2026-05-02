San Miguel – HCD: Impulsan un reconocimiento institucional a al UFO

El próximo 6 de mayo se presentará en el Concejo Deliberante un proyecto de declaración por el 70° aniversario de la Unión de Familias Obreras del barrio Manuelita, una entidad con fuerte presencia social y educativa en el distrito.

La Unión de Familias Obreras (UFO), una de las organizaciones sociales con mayor arraigo en el barrio Manuelita, podría recibir un nuevo reconocimiento institucional en San Miguel. El próximo miércoles 6 de mayo se presentará en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de declaración en homenaje a sus 70 años de historia.

La iniciativa legislativa pone en valor a una institución fundada el 8 de abril de 1956, cuya trayectoria es definida en el proyecto como un “ejemplo emblemático de organización popular, autogestión y compromiso comunitario”, con más de siete décadas al servicio del desarrollo social y urbano del barrio.

Entre los fundamentos del expediente se destaca que la entidad surgió en la década del 50 como sociedad de fomento, en un territorio atravesado por fuertes carencias estructurales, logrando con el paso del tiempo “transformar un lodazal en un barrio consolidado y con identidad propia”.

El texto también subraya que actualmente la organización mantiene una fuerte presencia en el acompañamiento comunitario, desarrollando tareas vinculadas a jardines de infantes, escuelas primarias y trayectorias educativas de nivel secundario, promoviendo “un modelo de gestión social, cooperativa y comunitaria orientado al desarrollo humano integral”.

Otro de los aspectos remarcados es el compromiso histórico de UFO con los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia, especialmente por su cercanía territorial con Campo de Mayo, integrando además la historia del barrio Manuelita a la memoria colectiva.

Asimismo, el proyecto señala que la Federación reconoce a la institución como “un actor clave dentro del entramado productivo, educativo y social de la región”, destacando su capacidad de articulación con distintos niveles del Estado sin perder autonomía ni identidad.

En uno de sus párrafos finales, el documento resume el espíritu que atraviesa la historia de la organización: “A 70 años de su fundación, su historia constituye un testimonio de que cuando una comunidad se organiza, es capaz de transformar su realidad y construir futuro”.

La presentación del proyecto llega además luego del reconocimiento otorgado recientemente por la Universidad Nacional de General Sarmiento, que distinguió a la institución por sus 70 años de compromiso, solidaridad y trabajo colectivo.

De aprobarse en el recinto, el reconocimiento del Concejo Deliberante sumará un nuevo respaldo institucional a una entidad que forma parte de la historia viva de San Miguel y del desarrollo comunitario del barrio Manuelita.