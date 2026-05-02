Por cuarta vez en el año, Milei viajará a Estados Unidos: a qué evento irá

El mandatario argentino volverá a exponer en la 29.ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, a realizarse en Los Ángeles.

El presidente Javier Milei realizará su cuarto viaje en lo que va del año a los Estados Unidos y, esta vez, será para volver a disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.

El próximo miércoles, el mandatario se presentará en la edición número 29 del foro del cual formó parte en 2024. Ahora, por invitación del Instituto Milken, volverá a brindar su palabra en la Conferencia Global del think tank. La misma reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

Aún no está confirmada la fecha de su llegada, aunque sí su presentación está oficializada, al igual que sus acompañantes, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles será el turno del Jefe de Estado para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema “Liderando en una nueva era”.El martes por la noche o el mismo miércoles son los posibles momentos en los cuales podría aterrizar la delegación argentina en Estados Unidos, encabezada por el propio Milei.

Conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad -como finanzas, tecnología, salud, entre otros- serán parte de los paneles sobre temas de las mencionadas áreas a tratar durante la conferencia, en la cual se abordarán soluciones prácticas sobre los desafíos que propone el mundo actual.

Milei participará por segunda vez como orador de una conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, al ex presidente Bill Clinton, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el magnate Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

En aquella oportunidad, durante 2024, el Presidente argentino invitó a los empresarios presentes a invertir en el país al decir que Argentina “tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Durante marzo, Milei había estado en suelo norteamericano, precisamente en Nueva York, donde había inaugurado la “Argentina Week” 2026. El evento había sido organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos y las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para compartir con empresarios, banqueros e inversores, gobernadores y funcionarios argentinos.

Por entonces, en la apertura del encuentro Milei había dicho que el país “tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”. Así, el mandatario argentino muestra su alineamiento con su par republicando Donald Trump.