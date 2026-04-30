Alumnos de José C. Paz recorrieron universidades a través del programa METAS

Estudiantes de sexto año del Instituto José C. Paz participaron de una jornada educativa en la que recorrieron distintas universidades del distrito, en el marco del programa METAS. La iniciativa tiene como objetivo acercar a los jóvenes a la oferta académica disponible y brindarles herramientas para definir su futuro educativo.

El programa es impulsado por el senador y actual intendente en uso de licencia, Mario Ishii, y busca fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y el nivel superior, promoviendo el acceso a estudios universitarios dentro del propio municipio.

Durante la actividad, los alumnos estuvieron acompañados por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, el profesor Mario Martínez, junto a los inspectores Melisa Panarello y Gustavo Vallejos, quienes guiaron la recorrida y compartieron información sobre las distintas propuestas formativas.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten a los estudiantes conocer de primera mano las opciones educativas disponibles y proyectar su futuro académico y profesional con mayor claridad.