San Miguel – HCD: Catalina Buitrago renunció a su banca como concejal en San Miguel

La dirigente había asumido recientemente en el Concejo Deliberante en representación de Primero San Miguel. La dimisión se conoció este 4 de febrero y abre una nueva reconfiguración en el cuerpo legislativo local.

Catalina Buitrago deja su banca de concejal en el Concejo Deliberante de San Miguel, cargo que había asumido en el espacio de Primero San Miguel. La decisión no fue comunicada oficialmente y la noticia está en pleno desarrollo. Aparentemente la razón sería por motivos familiares.

Buitrago, abogada y dirigente oriunda de San Miguel, había llegado al Concejo tras una trayectoria con fuerte presencia en la gestión pública, tanto a nivel municipal como provincial. Su asunción representaba la incorporación de una figura con experiencia legislativa previa, luego de haber sido diputada provincial por la Primera Sección Electoral entre 2019 y 2023, en representación de Juntos por el Cambio.

A lo largo de su carrera, Buitrago ocupó distintos cargos en el ámbito del Estado. En el municipio de San Miguel se desempeñó como directora de Ceremonial y Protocolo y luego como directora general de Control de Gestión, mientras que a nivel provincial fue jefa de Gabinete del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre 2018 y 2019. También trabajó en el Ministerio Público de la Defensa y en la Secretaría de Gobierno local en los primeros años de su actividad profesional.

Referente del espacio político que conduce Joaquín de la Torre, Buitrago es conocida por sus posiciones públicas en debates nacionales sensibles, donde ha manifestado una mirada crítica sobre el feminismo actual y una postura contraria al aborto legal y a la identidad de género autopercibida.

Con su renuncia, se abre ahora una nueva etapa en el Concejo Deliberante de San Miguel, a la espera de la definición sobre quién ocupará la banca vacante y cómo impactará este movimiento en el equilibrio político del cuerpo.