Merlo: Objetivo de brindar seguridad y orden urbano

En esta oportunidad, agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano realizaron operativos de seguridad vial en el Barrio Los Cardales, Libertad.

Los agentes solicitaron:

Cédula verde

DNI

Registro

Seguro del vehículo

VTV

Los operativos resultan de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano, el Programa de Protección Ciudadana (PPC) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno del Pueblo de Merlo, encabezado por Gustavo Menéndez, con el objetivo de brindar seguridad y orden urbano a nuestros vecinos y vecinas.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Dirección: Balbín entre Córdoba y Rioja. Teléfono: (0220) 482-7783.