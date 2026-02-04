José C. Paz participó de la conformación de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia

El senador provincial e intendente de José C. Paz en uso de licencia, DHC Mario Ishii, participó en la ciudad de Medellín de la conformación de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia, en el marco de su rol como vicepresidente de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

La conformación de esta red representa un paso clave para la articulación y el trabajo conjunto de las nueve ciudades colombianas que integran el programa desde 2017: Bogotá, Envigado, Tunja, Rionegro, Manizales, La Estrella, Barranquilla, Quibdó, Chía y la ciudad anfitriona, Medellín. Todas ellas avanzan bajo los principios promovidos por la UNESCO, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El encuentro se desarrolló en el Espacio N, un centro público de innovación, ciencia y tecnología, e incluyó el seguimiento de las buenas prácticas impulsadas por las redes de Argentina y México, consideradas referentes en la región y que acompañaron este proceso de consolidación.

El acto contó con la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el coordinador general de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, Dr. Raúl Valdés Cotera; la presidenta de la Red Latinoamericana, Milena Quiroga; el vicepresidente de la Red Latinoamericana, DHC Mario Ishii; el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana; el presidente de la Red Argentina, Dr. Daniel Passerini, y alcaldes de las ciudades que integran la red colombiana.

De esta manera, la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje continúa su proceso de expansión, fortaleciendo los lazos de cooperación regional y promoviendo modelos de ciudad sostenibles, donde el aprendizaje inclusivo y a lo largo de toda la vida sea un eje central del desarrollo.