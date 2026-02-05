Sociedad – Desde el 2 de febrero: Cómo impactan los cambios en la Ley de Riesgos del Trabajo

La actualización del baremo laboral modificará la manera en que se valora la discapacidad por accidentes o enfermedades laborales, con porcentajes fijos que pueden reducir las indemnizaciones en muchos casos. La medida ya rige para trámites nuevos y en curso.

Desde el 2 de febrero comenzó a aplicarse una modificación en la Ley de Riesgos del Trabajo que introduce cambios significativos en la forma de calcular la incapacidad laboral de los trabajadores. Según explicó la Dra. Daiana López, la reforma elimina varias enfermedades del listado reconocido y, además, modifica el baremo, es decir, la tabla que determina el porcentaje de discapacidad que corresponde según la lesión o enfermedad sufrida.

“Hasta antes de esta modificación, el sistema permitía que el porcentaje de incapacidad se moviera dentro de un rango, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. Por ejemplo, ante determinados accidentes, la discapacidad podía establecerse entre un 5% y un 20%, ya que no todas las situaciones eran iguales y existía margen para evaluar la gravedad concreta del daño”, dijo la letrada.

Con el nuevo esquema, ese criterio cambia de manera sustancial. A partir de ahora, el porcentaje de incapacidad será fijo para todos los casos, según el tipo de lesión o accidente, sin contemplar diferencias individuales. Esto implica que dos trabajadores con la misma lesión recibirán exactamente el mismo porcentaje de discapacidad, independientemente de cómo impacte esa lesión en cada persona.

Como consecuencia directa de este cambio, “las indemnizaciones que perciben los trabajadores se verán reducidas entre un 20% y un 40% en comparación con los montos que se venían otorgando hasta el momento”, agregó. La reforma alcanza tanto a los casos que se inicien a partir de su entrada en vigencia como a aquellos que ya se encuentran en trámite, lo que genera preocupación en el ámbito laboral y jurídico por su impacto en los derechos de los trabajadores accidentados o enfermos.