San Miguel fue distinguida como “Ciudad Líder” por su innovación y gestión pública

La Municipalidad de San Miguel fue reconocida por la Red de Innovación Local (RIL) durante una ceremonia realizada esta semana en el Teatro El Círculo de Rosario, donde se premiaron a gobiernos locales que impulsan políticas innovadoras para mejorar la calidad de vida de sus comunidades y generar nuevas oportunidades.

En este marco, el intendente Jaime Méndez recibió para San Miguel el premio “Ciudad Líder”, una de las máximas distinciones otorgadas por RIL, que destaca a los municipios por su capacidad de gestión pública, innovación, planificación y sostenibilidad.

Los reconocimientos más importantes entregados por la organización fueron “Ciudad Promesa”, “Ciudad Líder” y “Ciudad Faro”. En esta edición, 17 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán fueron distinguidas por sus iniciativas y modelos de gestión.

Tras recibir el premio, Jaime Méndez expresó: “Lo tomamos como un reconocimiento, pero sobre todo como un incentivo para seguir adelante. Esperamos seguir dando respuestas a nuestros vecinos, poder seguir aprendiendo y trabajando juntos por una mejor ciudad para todos”.

Luego de la entrega de los Premios RIL se desarrolló “La Noche de Intendentes”, un encuentro que reunió a alrededor de 400 funcionarios y referentes de todo el país, entre ellos ministros nacionales y provinciales, senadores, gobernadores, líderes de gobiernos locales de 235 ciudades, empresarios, embajadores RIL, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.