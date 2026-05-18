Mario Ishii pidió declarar la emergencia humanitaria y sanitaria ante la crisis del sistema de salud

El senador provincial Mario Ishii presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia humanitaria y sanitaria, con el objetivo de garantizar respuestas urgentes frente a la crítica situación que atraviesa el sistema de salud.

En ese marco, Ishii advirtió sobre el colapso de hospitales y centros de salud, la falta de vacunas, medicamentos e insumos básicos, y la escasez de profesionales y camas para atender la creciente demanda sanitaria, especialmente ante la llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias.

“Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas”, expresó el legislador.

Además, señaló que el Programa IRAB aún no fue implementado y que el Programa Remediar de Nación no está llegando de manera adecuada a los centros de salud. Según indicó, debido a la falta de vacunas e insumos, solo pudo vacunarse al 10% de la población, situación que calificó como “histórica y extremadamente grave”.

El senador también puso el foco en la problemática de la salud mental, asegurando que actualmente no existe una respuesta suficiente en atención psicológica y psiquiátrica, mientras aumentan los cuadros de depresión, los consumos problemáticos y los suicidios en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, Ishii remarcó que los municipios afrontan una creciente demanda social y sanitaria con menos recursos, debido a la reducción de la coparticipación, y cuestionó que responsabilidades correspondientes a Nación y Provincia continúen siendo trasladadas a las intendencias.

Finalmente, el dirigente sostuvo que “querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales”, y afirmó que “la gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”.