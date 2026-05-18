Gustavo Menéndez participó del Encuentro Federal de Centros de Estudiantes en el Congreso

El intendente de Gustavo Menéndez participó como orador del Encuentro Federal de Centros de Estudiantes que se llevó adelante en el Congreso de la Nación, una jornada organizada por la diputada nacional Roxana Monzón con la participación de jóvenes, autoridades y representantes de distintas provincias del país.

El encuentro reunió a estudiantes secundarios, funcionarios y mandatarios en un espacio de intercambio y debate sobre las principales problemáticas que atraviesan las juventudes en la actualidad. Entre los temas centrales se abordaron la salud mental, el impacto de las redes sociales, la violencia digital y la necesidad de impulsar políticas públicas que tengan a las y los jóvenes como protagonistas.

Durante su exposición, Menéndez destacó la importancia de promover la participación estudiantil y generar ámbitos donde las juventudes puedan expresar sus inquietudes y propuestas. En ese sentido, remarcó que escuchar sus voces resulta fundamental para construir políticas públicas más inclusivas y efectivas.

Asimismo, las autoridades presentes asumieron el compromiso de continuar trabajando para convertir el proyecto de ley impulsado en una herramienta concreta destinada a cuidar, acompañar y proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

La jornada se desarrolló en un clima de participación activa y reflexión colectiva, con el objetivo de fortalecer el rol de los centros de estudiantes y fomentar una mayor conciencia sobre las problemáticas que afectan a las juventudes en todo el país.