Mailín,cumplió 50 años de historia en Malvinas Argentinas

El intendente Leo Nardini acompañó a miles de familias y fieles que celebraron al Señor de los Milagros de Mailín en su 50º aniversario en dos jornadas cargadas de fe, unión comunitaria e historia compartida.

Ciudad de Villa de Mayo, 17 de mayo de 2026 – Durante el fin de semana se llevó adelante la tradicional Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín, que cumplió 50 años de historia en Malvinas Argentinas. La celebración reunió a miles de familias del distrito y de distintos puntos del país en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, situada en San Pedro 465, ciudad de Villa de Mayo.

Durante las jornadas se realizaron actividades religiosas que colmaron las calles de fe y encuentro comunitario. Además, las calles se poblaron de vecinos y vecinas que visitaron la histórica feria que acompaña año a año las celebraciones y a disfrutar el festival folklórico. Las celebraciones evocan la festividad religiosa nacida en Santiago del Estero y que desde hace décadas es una de las más convocantes y populares del conurbano bonaerense.

La Misa Principal se realizó por la mañana del domingo encabezada por el Arzobispo Jorge Lugones de Lomas de Zamora, con la participación del intendente Leo Nardini, el padre Pablo Figueroa, el padre Juan José Esteves, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, el padre Jorge Seibold, fundador de la fiesta, y el diácono Teófilo Anzoátegui.

En ese marco, el intendente Leo Nardini expresó: “Acabamos de participar en la Misa Principal de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, una celebración que, además de su dimensión religiosa, es encuentro familiar y comunitario que nos conecta con nuestras raíces. El patrono es muy importante para la historia de Malvinas Argentinas, donde nos une la fe y la historia con Santiago del Estero y con toda Argentina. En este 50° aniversario les deseamos a todos que lo disfruten con mucha fe en familia, junto al padre Juanchi y a toda la comunidad de Malvinas Argentinas.”

Por la tarde, a las 16 horas, se celebró la Misa Central y a las 17 horas se realizó la tradicional procesión de las imágenes del Señor de Mailín, la Virgen de la Consolación de Sumampa y Mama Antula, bendecidas por el Papa Francisco, por las calles aledañas a la parroquia. El cierre estuvo a cargo de Peteco Carabajal, que le dio el broche de oro a las festividades con su música.

El 50° aniversario de la Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín se vivió como una verdadera celebración de encuentro comunitario, donde la fe, las tradiciones y la unión de las familias se reúnen en un evento que forma parte de la historia y la identidad malvinense compartida por generaciones.