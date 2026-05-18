Se vota la salida de Argentina de la OMS: ilegal, con deudas y en pleno brote de hantavirus

Comienza en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que debe decidir si acepta o no la salida argentina del organismo, una situación inédita, ya que no está contemplada por sus estatutos.

La Asamblea Mundial de la Salud da inicio este lunes en Ginebra a su 79.º encuentro, donde se tratará la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), formalizada en marzo de 2026 por el Gobierno. El país notificó su intención de retirarse en marzo de 2025, con un año de preaviso, pese a que no hay un proceso definido la desvinculación de un país.

La Constitución de la OMS, adoptada en 1946, no establece un procedimiento general de retiro para sus miembros. Solo Estados Unidos obtuvo una reserva expresa que le permite retirarse unilateralmente, pero Argentina, que quiso imitar la decisión de Trump, no cuenta con esa excepción, por lo que ahora hay un vacío legal en el que la asamblea deberá decidir cómo avanzar.

El primer escollo es el jurídico: la Argentina entró a la OMS en 1948 por la Ley 13.211. Para revocarla sería necesaria otra ley. El canciller Pablo Quirno envió la cuestión a la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL), encabezada por Mario Oyarzábal. Hubo un primer dictamen señalando justamente que sólo el Congreso podía resolver la salida de la OMS porque el ingreso fue por ley. Finalmente, el organismo terminó firmando un dictamen que dice que «es recomendable pero no exigible» una intervención del Congreso.

Por otro lado, los estatutos de la OMS indican que cualquier país que realice una petición debe estar al día en sus aportes; la Argentina debe tres años. El director general del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rechazó la interpretación argentina y señaló que la notificación de retiro no debería aceptarse como efectiva. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la OMS no pudo fijar una postura y envió el caso a la Asamblea para que resuelva, proponiendo una resolución planteada por Argentina e Israel que recomienda a los países aprobar la retirada. Hay gobiernos que están en contra.

El hantavirus y el silencio argentino

Esto ocurre en un contexto desfavorable, en el que la tapa de los diarios europeos habla de la «rata argentina» o «el virus argentino» en referencia a los casos de hantavirus. Recién este viernes viajó un equipo del Instituto Malbrán a estudiar la situación, con más de un mes de demora, lo que impacta en la creciente industria de los cruceros en Tierra del Fuego.

La OMS tuvo que intervenir y le pidió al gobierno de Pedro Sánchez, en España, que salga al rescate. El secretario general Adhanom Ghebreyesus viajó a Canarias para supervisar la evacuación de pasajeros y tripulantes, mientras desde Argentina solo hay silencio.

Enfrentando la posición oficial, la doctora María Fernanda Boriotti viajará a Ginebra en representación de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), que logró uno de los cuatro lugares asignados a sindicatos y ONGs en la Asamblea. Lleva una declaración firmada por 3.000 médicos que sostiene: «Salir de la OMS implica romper la cooperación internacional, perder acceso a financiamiento, información epidemiológica estratégica y espacios de decisión global. Es dejar afuera a la Argentina de la mesa donde se discuten las políticas sanitarias que afectan a millones. No hay soberanía en el aislamiento ni en el seguidismo. Se renuncia a medicamentos, vacunas, tecnología sanitaria y formación de recursos humanos».

Las consecuencias de la salida de la OMS

Si Argentina abandona la OMS, dejará de integrar los sistemas globales de alerta temprana y vigilancia epidemiológica, de compartir datos de laboratorio en tiempo real y de recibir asistencia técnica ante nuevas variantes o brotes transfronterizos. También perderá acceso al fondo rotatorio para la compra de vacunas y medicamentos esenciales a precios subsidiados.

Como sostuvo el propio Ghebreyesus: «A los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras ni todas las excusas que podamos tener. Cualquier espacio que no se cubra, beneficia al virus. La mejor inmunidad es la solidaridad». Lo que se decida este lunes en Ginebra no tiene precedentes en la historia del organismo.