Crecen las versiones sobre una candidatura a gobernador de Nardini

Con Axel Kicillof mencionado como posible precandidato presidencial, en el peronismo bonaerense comienzan a reordenarse las piezas de cara al futuro. En ese escenario, Leonardo Nardini gana peso político y su nombre suena con fuerza para disputar la gobernación.

El tablero político del peronismo bonaerense ya empezó a moverse con vistas al 2027 y uno de los nombres que comenzó a sonar con mayor intensidad es el del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como posible precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La proyección se da en paralelo al crecimiento de la figura de Axel Kicillof en el escenario nacional. Ante ese panorama, en el PJ provincial empiezan a emerger dirigentes con peso territorial y capacidad de construcción política para disputar la sucesión bonaerense.

Nardini aparece entre esos nombres con una ventaja clave: consolidó una gestión con fuerte identidad propia en Malvinas Argentinas, construyó volumen dentro del peronismo provincial y mantiene diálogo permanente con intendentes, legisladores, referentes sindicales y dirigentes nacionales.

En ese marco, el jefe comunal viene intensificando reuniones políticas orientadas a analizar el escenario económico, social y electoral del país y la provincia. Una de las más recientes fue con Diego Bossio, con quien dialogó sobre “la situación económica y social que atraviesa la Argentina”, según expresó el propio Nardini en redes sociales.

“Coincidimos en que muchas de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional están profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, la clase media y jubilados”, publicó el intendente tras el encuentro, donde además remarcó la necesidad de pensar “una Argentina con desarrollo, producción y una matriz energética estratégica”.

Dentro del armado peronista, interpretan estos movimientos como parte de una construcción política de mediano plazo. Nardini no puede aspirar a una nueva reelección en Malvinas Argentinas, por lo que su futuro político necesariamente deberá proyectarse hacia otro nivel de responsabilidad institucional.

Las conversaciones, según trascendió en distintos sectores del PJ, continuarían durante los próximos meses con el objetivo de terminar de definir una estrategia electoral. Incluso, algunos dirigentes sostienen que el lanzamiento formal de eventuales precandidaturas se reservaría para después del Mundial de Fútbol, buscando mayor impacto político y mediático.