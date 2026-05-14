La Universidad Nacional del Oeste fortalece la cooperación académica internacional

La Universidad Nacional del Oeste (UNO) dio un nuevo paso en su proceso de internacionalización académica con la firma de un convenio de colaboración junto a la Facultad de Ciencia Jurídica y Política de la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Peru, considerada la universidad más antigua de América.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer los vínculos institucionales mediante el intercambio académico, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la promoción de publicaciones especializadas. En ese sentido, se destacó la posibilidad de que docentes de Derecho participen en la Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste, impulsando así la producción científica y el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones.

Durante la jornada, el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos, recibió la Medalla “Rector José Barandiarán”, una distinción otorgada en reconocimiento a su trayectoria académica y su aporte al fortalecimiento de la cooperación universitaria internacional.

Asimismo, las autoridades avanzaron en nuevas acciones conjuntas con la Universidad Ricardo Palma, en un encuentro del que participaron el rector Félix Romero Revilla, el decano Jesús Manuel Prado Meza y el profesor titular Iván Torres la Torre.

Desde la Universidad Nacional del Oeste destacaron que este tipo de iniciativas permiten ampliar horizontes académicos, generar nuevas oportunidades de formación y consolidar vínculos estratégicos con instituciones de prestigio internacional.