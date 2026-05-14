José C. Paz fortalece sus vínculos con China en la UNPAZ

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) fue escenario de la apertura de la IV Semana Internacional “China en la UNPAZ”, un encuentro que reunió a representantes del ámbito político, académico y diplomático con el objetivo de profundizar los lazos culturales y educativos entre el distrito y la República Popular China.

La jornada contó con la presencia de la intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, quien participó en representación del senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii. También estuvieron presentes el embajador de China en Argentina, Wang Wei; el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; el secretario de Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; el agregado cultural chino en José C. Paz, Cui Jian Guo; y la secretaria de Relaciones Internacionales de la universidad, Silvina Cattaldi.

Durante el acto inaugural, Espina destacó el histórico vínculo que une al municipio con China y recordó que José C. Paz fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en concretar un hermanamiento con el país asiático en 1996, alianza que este año cumple tres décadas.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la exposición brindada por el embajador Wang Wei ante estudiantes universitarios sobre el XV Plan Quinquenal chino, abordando aspectos vinculados al desarrollo tecnológico, económico y educativo del gigante asiático.

Además, los asistentes pudieron recorrer una muestra aeroespacial de gran valor educativo, orientada a promover el intercambio de conocimientos y despertar el interés de los jóvenes por la innovación y la ciencia.

La IV Semana Internacional “China en la UNPAZ” continuará desarrollándose hasta el 15 de mayo con entrada libre y gratuita, ofreciendo actividades académicas, culturales y formativas que buscan fortalecer la cooperación internacional y ampliar las oportunidades para estudiantes y vecinos del distrito.