Policías fueron detenidos acusados de ingresar ilegalmente a una vivienda y exigir dinero

Los efectivos fueron sorprendidos al salir de una casa donde, según denunciaron las víctimas, habían ingresado sin orden judicial, reclamando dinero y preguntando por una persona vinculada presuntamente al narcomenudeo.

Un grave episodio policial se registró en José C. Paz, donde cinco efectivos de la Policía Bonaerense fueron detenidos acusados de participar en un presunto allanamiento ilegal y extorsión dentro de una vivienda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Wilde, en jurisdicción de la Comisaría 3ra, luego de que personal policial fuera desplazado por un llamado al 911 que alertaba sobre el ingreso irregular de personas armadas al domicilio.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a cinco personas vestidas como efectivos policiales que intentaban retirarse de la vivienda. De inmediato fueron interceptados y retenidos por personal del Comando de Patrullas.

Según consta en la denuncia realizada por las víctimas, estas personas habrían ingresado sin exhibir orden judicial y comenzaron a exigir dinero en efectivo, además de preguntar insistentemente por un hombre apodado “Nino” o “Nico”, presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo y que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

De acuerdo a las primeras versiones, la hipótesis que manejan los investigadores es que los efectivos habrían actuado por fuera de cualquier procedimiento oficial.

Durante el procedimiento fueron secuestradas cinco armas de fuego – entre reglamentarias y una particular -, chalecos antibalas y un automóvil Chevrolet Celta rojo sin patente colocada, en cuyo interior se halló una chapa dominio duplicada.

La causa fue caratulada como allanamiento ilegal y extorsión, con intervención de la UFI N°9 de San Martín/José C. Paz, que dispuso la aprehensión inmediata de los cinco efectivos y su comparecencia judicial. También tomó intervención Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El caso generó fuerte impacto por la gravedad institucional del hecho, ya que involucra a personal policial en actividad perteneciente a distintas dependencias del conurbano bonaerense. La investigación buscará determinar si existieron antecedentes similares, posibles conexiones con circuitos delictivos y el grado de planificación del operativo clandestino.