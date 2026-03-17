San Miguel: Cría curvos y… la lista respaldada por Larroque se impuso en la interna

Santiago Fidanza fue electo presidente del Partido Justicialista local tras vencer a Juanjo Castro en una elección que contó con la participación de casi 6.800 afiliados. El espacio alineado con Andrés “Cuervo” Larroque logró imponerse en la disputa interna y relegó al segundo lugar a la lista apoyada por Gabriel Katopodis.

La interna del Partido Justicialista de San Miguel dejó un claro ganador: la lista encabezada por Santiago Fidanza, respaldada políticamente por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. Con este resultado, el dirigente se convirtió en el nuevo presidente del PJ local tras imponerse sobre el sector que apoyaba el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis.

La elección, que disponía de más de 9.000 afiliados que estaban en condiciones de votar, contó con 6.794 personas que fueron a las urnas. En ese marco, la lista que encabezó Fidanza obtuvo 3.652 votos, lo que representa el 53,7% del total y le permitió imponerse con una diferencia de 1.060 sufragios sobre su principal competidor.

En segundo lugar, se ubicó la lista liderada por Juan José Castro, que reunió 2.592 votos, equivalentes al 38,1%. En tanto, el tercer puesto fue para el espacio identificado con el cristinismo, encabezado por Héctor “Gallego” Fernández, referente de Peronismo Militante, que obtuvo 476 votos (7%). Además, se registraron 74 votos en blanco, lo que representa el 1,9%.

Cabe destacar que la disputa interna tuvo un fuerte componente político, ya que se enfrentaron distintos sectores del peronismo bonaerense. Por un lado, el espacio referenciado en Larroque logró consolidarse con el triunfo de Fidanza, mientras que el sector que respaldaba Katopodis quedó relegado al segundo lugar. En ese armado también tuvo un rol de acompañamiento la dirigente Bernarda Meglia, quien brindó su apoyo a la lista en estas elecciones internas y ya había participado activamente en la campaña del espacio durante los comicios de 2025.

Fidanza, de 36 años, se desempeña actualmente como subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Tanto él como Larroque iniciaron su recorrido político en La Cámpora, aunque con el tiempo se alinearon con el sector del gobernador Axel Kicillof.

Recordemos también que, hasta la última elección interna del justicialismo local, Fidanza había acompañado políticamente a Castro, pero en esta ocasión ambos dirigentes terminaron enfrentándose ante la falta de consenso en las cúpulas partidarias para conformar una lista de unidad.

Tras conocerse el resultado, el dirigente expresó que el desafío que se abre hacia adelante es reconstruir la fuerza política en el distrito. “Tenemos que construir con todos y terminar esta historia de derrota en San Miguel”, afirmó. En San Miguel el Partido Justicialista cuenta con alrededor de 25.000 afiliados, por lo que la conducción del partido local tiene un peso significativo en el armado político del distrito. En ese contexto, el triunfo de la lista respaldada por Larroque marca un nuevo reordenamiento dentro del peronismo local y abre una etapa de redefinición de liderazgos de cara al futuro político del espacio.