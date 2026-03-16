Kicillof asumió la conducción del PJ bonaerense y empieza a diseñar la estrategia hacia 2027

Tras haberse disputado las elecciones internas en 16 distritos, el gobernador Axel Kicillof ya es desde este lunes el nuevo presidente del PJ bonaerense. En su entorno evalúan la posibilidad de realizar un acto de consagración formal en las próximas semanas y, al mismo tiempo, avanzan en el lanzamiento de una usina de ideas con la mirada puesta en 2027.

Luego de los comicios partidarios, en los que el Movimiento Derecho al Futuro se impuso en 10 de los 16 distritos en disputa, desde el oficialismo provincial buscan bajar la tensión interna y dar vuelta la página.

“Estamos muy contentos porque las elecciones se hicieron con total tranquilidad”, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ante la consulta de El Destape durante la habitual conferencia de prensa de los lunes en la Casa de Gobierno bonaerense.

Con el proceso electoral ya cerrado, en calle 6 ponen el foco en lo que viene: fortalecer el armado político del peronismo, consolidar el músculo territorial del PJ y analizar el rumbo del gobierno nacional.

La nueva conducción del PJ

En términos formales, la prórroga de la conducción anterior, encabezada por Máximo Kirchner, se extendía hasta el 15 de marzo, fecha fijada para las elecciones internas. Con los comicios ya realizados, la nueva conducción quedó definida y se inicia así la etapa de Kicillof al frente del partido en la provincia.

Durante la conferencia, Bianco aprovechó para felicitar a los presidentes del PJ de los 135 distritos bonaerenses y llamó a trabajar de manera conjunta.

“Vamos a necesitar la colaboración de todos los presidentes del PJ para salir de este desastre en 2027”, afirmó el funcionario.

Construcción política

En distintas intervenciones públicas, el gobernador viene señalando que 2026 será un año de construcción política para el peronismo.

“El que quiera construir para adelante, bienvenido”, sostuvo en reiteradas oportunidades. Según planteó, ya no alcanza con que el peronismo funcione como “escudo y red” frente al modelo político y económico del presidente Javier Milei, sino que es necesario comenzar a estructurar una alternativa de gobierno.

En ese marco, Kicillof adelantó que el PJ bonaerense impulsará una fuerte campaña de afiliación y pondrá en marcha programas de formación política destinados a afiliados y militantes.

“Es imperativo”, remarcó el gobernador, quien explicó que el trabajo partidario se realizará con una mirada federal, aunque organizado desde la estructura provincial. “El peronismo se pone de pie”, resumió.

Una usina de ideas

Como parte de esta estrategia, este martes 17 de marzo a las 16 se lanzará el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un espacio pensado para elaborar diagnósticos y propuestas de políticas públicas.

Según explicó Bianco, el centro funcionará como “una herramienta para construir un proyecto alternativo” al gobierno de Milei.

El funcionario detalló que el CEDAF trabajará junto a otros centros de estudios para elaborar diagnósticos y debatir políticas públicas a nivel nacional, con la mirada puesta en el escenario político a partir de 2027.

Además, el proyecto tendrá alcance federal. Desde el espacio adelantaron que habrá centros de estudios vinculados al Movimiento Derecho al Futuro en distintas provincias, especialmente en aquellas donde el peronismo no gobierna.

“Vamos a trabajar en red porque estamos pensando en 2027”, concluyó Bianco.