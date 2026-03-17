Nardini destacó el crecimiento que se potencia con la articulación público-privada

El intendente habilitó la circulación de la calle Benjamín Seaver en el Área de Promoción El Triángulo y visitó las instalaciones de Cimepro S.A., en el marco del trabajo conjunto para la ejecución de una obra estratégica que mejora la conectividad y potencia el crecimiento industrial, consolidando el desarrollo urbano mediante la articulación público‑privada.

Ciudad de Tortuguitas, 13 de marzo de 2026 – El intendente Leo Nardini continúa con las recorridas de obras en distintos puntos del distrito. Por la tarde del jueves se dirigió a la Ciudad de Tortuguitas, donde dejó habilitada la obra de pavimentación de la calle Benjamín Seaver en el tramo comprendido entre Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, dentro del Área de Promoción El Triángulo.

La intervención contempla la construcción de 1.468 metros cuadrados de calzada de hormigón y es la continuación del pavimento ya existente sobre Benjamín Seaver y la colectora Panamericana. Las obras tienen como finalidad consolidar la infraestructura vial del sector, mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo industrial, comercial y comunitario de la zona, ya que es el lugar donde se proyecta el futuro Centro Comunitario Municipal, generando así una continuidad urbana y funcional dentro de un eje estratégico de desarrollo.

Como característica particular de la obra se destaca la articulación entre el sector público y el sector privado, siendo la Municipalidad de Malvinas Argentinas quien aportó la mano de obra y las maquinarias necesarias y las empresas de la zona el financiamiento del hormigón.

Durante la recorrida, Nardini visitó la empresa Cimepro S. A. del grupo Albano Cozzuol, productora de polímeros para empresas automotrices y también para otras actividades, de gran trayectoria en el país. Allí, el intendente remarcó: “Nos pone muy contentos ver cómo empresas de estas características no solamente generan empleo, sino también tienen conciencia social y ambiental, dando trabajo genuino a vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas y ofreciendo oportunidades de capacitación a los jóvenes de la zona”.

Por su parte, Esteban Martino, Director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la empresa, valoró la visita y el acompañamiento institucional: “Somos una empresa nacional, privada, abastecemos línea de montaje, y nos es grato haberlo recibido. Realmente sentimos que somos bienvenidos en Malvinas Argentinas, un municipio muy industrial donde encontramos respuestas y acompañamiento institucional que no siempre sucede en otros lugares”.

Finalmente, Nardini subrayó: “La articulación entre lo público y lo privado en Malvinas Argentinas está dando un resultado enorme con inversiones que fortalecen nuestra área industrial. Lo hicimos con diferentes convenios que permitieron obras hidráulicas y pavimento, mejorando la transitabilidad y la convivencia entre vecinos y empresas. Con una mirada estratégica, seguimos avanzando en infraestructura en esta zona neurálgica, por la cercanía de las dos Panamericanas y la Ruta 8, que le da una potencialidad enorme a Malvinas Argentinas y también a toda la región”.