San Miguel: avanza la obra pública en distintos barrios de Santa María

La Municipalidad de San Miguel está llevando adelante una serie de obras en distintos barrios de Santa María, con el fin de seguir desarrollando el distrito.
En este marco, se están haciendo nuevos asfaltos con cordón cuneta en las calles Uriarte, Sívori, Rodrigo de Triana, Benito Juarez, Callao, Cruz del Sur, Victoria, Platón, El Zonda y Monteagudo.
Además, se encuentra actualmente en ejecución el pavimento de intertrabado en Marchena, entre Callao y Marconi, en Santa Brígida. Y recientemente quedó habilitado el asfalto de Ustarroz, entre Pardo y Caseros, en barrio Mitre.
Por otra parte, se están realizando dos obras hidráulicas, una en la calle Defensa y otra en Araucano, en los barrios Sarmiento y San Ambrosio respectivamente.