La UNPAZ junto a universidades de todo el país investigará sobre juventudes y trabajo con el apoyo de PBA

La provincia de Buenos Aires financiará un proyecto de investigación presentado por una red interuniversitaria conformada por la UNPAZ junto a las Universidades Nacionales de Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ), de Tierra del Fuego (UNDTF) y de Jujuy (UNJu), con el propósito de aportar evidencia y contribuir en el diseño de una agenda de acción y políticas públicas orientada a promover, mejorar y fortalecer las opciones de vinculación de las juventudes con el mundo del trabajo en contextos de creciente heterogeneidad y transformación tecnológica.

Bajo la dirección de la Dra. Johanna Maldovan Bonelli (CONICET-IESCODE) y la co-dirección de la Dra. Nora Goren -directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades- el proyecto tiene como objetivo construir y analizar información sobre las trayectorias, valoraciones y expectativas de las juventudes en torno al trabajo, a fin de aportar evidencia científica para la elaboración de políticas públicas federales.

La propuesta fue seleccionada y recibirá un financiamiento de 40 millones de pesos para su ejecución en el marco de la convocatoria a Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y la Tecnología, impulsada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) y el Ministerio de Gobierno bonaerense, cuyo fin es fortalecer la articulación entre universidades de distintas regiones del país para impulsar investigaciones en áreas estratégicas.

“El desarrollo del proyecto nos va a permitir seguir trabajando en la articulación interinstitucional a nivel federal, ampliando las redes de cooperación académica para la producción de conocimiento en un área de investigación sumamente relevante en estos tiempos” afirma la Dra. Maldovan Bonelli y explica: “La relación de las juventudes con el mundo del trabajo se encuentra atravesada por múltiples complejidades que asumen distintas características según la condición de género y clase de los/as jóvenes.

En Argentina hay cerca de diez millones de jóvenes, que representan a casi un cuarto de la población del país. Al mirar los datos del mercado de trabajo, la situación es alarmante: sobre los jóvenes recaen mayores niveles de desocupación, informalidad y precariedad en la calidad de las ocupaciones. Los obstáculos estructurales y las condiciones materiales de suma precariedad en la que estos suelen insertarse laboralmente, van de la mano con un cambio en los sentidos, valoraciones y expectativas sobre el mundo del trabajo, fuertemente atravesados por la ideología neoliberal que pone al mérito individual como principal sustento de la proyección de la vida. Cómo y dónde los jóvenes trabajan, en qué condiciones y qué sentidos y horizontes construyen en torno al mundo del trabajo son algunos de los principales interrogantes que se propone abordar el proyecto. Para ello, se aplicará una encuesta en las tres provincias que forman parte de la red, junto a entrevistas a distintos perfiles de jóvenes y grupos focales.”

En este marco, el proyecto tiene como otro de sus objetivos centrales el fortalecer la vinculación del conocimiento construido con el diseño de políticas públicas; de esta manera lo cuenta la directora del proyecto: “Venimos trabajando en conjunto con distintas áreas provinciales desde la etapa del diseño en una propuesta que busca profundizar esta articulación a lo largo de la implementación. Centralmente nos interesa construir conocimiento orientado a fortalecer y mejorar las políticas públicas en pos de reducir las brechas de desigualdad que afectan en mayor medida a los y las jóvenes de sectores populares”.

La UNPAZ felicita a los equipos que llevarán adelante esta propuesta, que aborda una problemática crítica y necesaria como lo es el trabajo juvenil, con sus múltiples desigualdades, a fin de producir conocimiento que pueda impactar positivamente en una agenda de políticas públicas orientadas.