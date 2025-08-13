Refuerzan la seguridad en Santa María con la entrega de alarmas vecinales

En el marco de las políticas de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad barrial, esta tarde se llevó a cabo un nuevo operativo de entrega de alarmas vecinales en la localidad de Santa María. El acto tuvo lugar en el Colegio Naciones Unidas del Mundo, donde se distribuyeron 31 dispositivos que beneficiarán a más de 600 vecinos.

Las alarmas serán instaladas en distintas cuadras de los barrios Sarmiento, Santa Brígida, La Estrella, Parque La Gloria y Los Paraísos, reforzando así la red comunitaria de prevención que el municipio impulsa desde hace varios años

La entrega forma parte de un plan integral para dotar a los vecinos de herramientas concretas que fortalezcan el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad. “Seguimos incorporando herramientas para la prevención del delito y para que todos los rincones de San Miguel estén más protegidos”, señalaron autoridades locales durante la jornada.

Los vecinos beneficiados fueron capacitados sobre el funcionamiento del sistema, que permite una respuesta rápida ante situaciones sospechosas o emergencias en la vía pública.

Con esta medida, el municipio busca no solo disuadir hechos delictivos, sino también fomentar la organización comunitaria y el compromiso ciudadano en materia de seguridad.