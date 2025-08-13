Katopodis: “Nos va a salir muy caro haber frenado la obra pública en el país»

La Provincia reactivó la obra del campo de deporte de la UNAHUR que tendrá un nuevo polideportivo, junto con una piscina semiolímpica y la provisión del equipamiento necesario para la práctica de diferentes deportes

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al Gobernador Axel Kicillof; el intendente de Hurlingham, Damián Selci; y el rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk recorrieron los trabajos de construcción del campo de deportes de la Universidad Nacional de Hurlingham para la carrera de Educación Física y otras actividades extracurriculares.

Durante la recorrida, los funcionarios mantuvieron un encuentro con alumnos de la Universidad. Allí, Katopodis aseguró: “Nos va a salir muy caro haber frenado toda la obra pública en el país. Destruir es un minuto, reconstruir lleva tiempo. Esta es una obra de Infraestructura Universitaria que Milei abandonó el 10 de diciembre de 2023 y que desde la Provincia nos hicimos cargo”.

Y concluyó: “Va a ser otra Argentina si ellos tienen un cheque en blanco. No es solo que va a castigar y a recortar los presupuestos de la universidad pública, la va a arancelar. Estamos a tiempo de ponerle un freno”.

La obra consiste en la ejecución de un edificio principal con oficinas administrativas y atención al público, una zona de buffer y baños. También se construirá una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 en el centro del predio y un playón deportivo con sanitarios, vestuarios y el equipamiento necesario para la práctica de deportes como básquet, voley, tenis y handball.

Actualmente se están construyendo los vestuarios, el parquizado y se está avanzando con las obras de ingreso.

Los trabajos fueron paralizados por el gobierno nacional con un 38% de avance y la provincia reactivó las tareas a través del Programa de Infraestructura Universitaria para beneficiar a 38.000 personas.

Programa de Infraestructura Universitaria PBA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, puso en marcha el Programa de Infraestructura Universitaria y avanza con la reactivación de 21 obras en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, para fortalecer la infraestructura del nivel superior de educación y beneficiar a 50.000 estudiantes.

Este programa se crea a partir de un decreto que habilita a la Provincia a convenir obras con universidades nacionales asentadas en su territorio y a brindarles asistencia financiera, para incrementar las oportunidades de acceso de las y los bonaerenses a la educación universitaria.

En ese marco, se retomarán intervenciones que se encontraban en ejecución, a iniciar o en proceso de licitación a diciembre de 2023, a cargo del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP), y que fueron paralizadas o desfinanciadas por el actual Gobierno Nacional.