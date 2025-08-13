Gustavo Menéndezm,»El objetivo es acortar la brecha digital y promover la educación tecnológica»

Más de 250 egresados recibieron sus certificados de finalización de los cursos gratuitos que la Subsecretaría de Ciencia, Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional brindó durante el primer cuatrimestre del año. El Intendente Gustavo Menéndez y la Diputada Nacional Roxana Monzón acompañaron la jornada.

Los cursos forman parte del Programa de Formación en Nuevas Tecnologías, cuyo objetivo es acortar la brecha digital y promover la educación tecnológica en los vecinos y vecinas de Merlo.

“Les entregamos a los merlenses los diplomas que los habilita a trabajar sobre lo que aprendieron. Los invitamos a anotarse a estas capacitaciones, que son abiertas a toda la comunidad”, expresó el jefe comunal.

En este sentido, la Diputada Roxana Monzón señaló “El Municipio realiza estos cursos destinados a la capacitación en las nuevas tecnologías o mejorar las habilidades que ya poseen”.

El Director del Laboratorio de Innovación Tecnológica, Jonathan Garzón, sostuvo que “Finalizamos la primera etapa del año con más de 250 alumnos egresados. Los esperamos en la próxima inscripción de los cursos”.

El Programa de Formación en Nuevas Tecnologías es posible gracias a las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para garantizar la capacitación gratuita de los merlenses.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Ciencia, Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional. Dirección: Sarandí 285. Teléfono: (0220) 482-3768. WhatsApp al 11 5138-7989 Email: merloestecnologia@gmail.com