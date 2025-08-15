Gran golpe al narcotráfico en Merlo: derribaron un búnker de drogas y hay detenidos

Con la presencia en el lugar del Intendente Gustavo Menéndez y el Secretario de

Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella, se llevó adelante la destrucción de un

búnker de drogas ubicado en Merlo Norte.

La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, a través de la D.D.I.

Morón con asiento en Merlo, llevó adelante el allanamiento en un inmueble ubicado en

Altolaguirre 1550, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.

La investigación, iniciada el 3 de julio y bajo la intervención de la UFI N° 9 a cargo del Dr.

Ernesto Novillo y el Juzgado de Garantías N° 2 del Dr. Ricardo Fraga, ambos del

Departamento Judicial Morón, permitió el secuestro de 51,31 gramos de cocaína fraccionada

en 106 envoltorios de nylon, 106 dosis de marihuana, además de $20.000 en efectivo, dos

teléfonos celulares, recortes de nylon y documentación de interés para l

Como resultado del operativo fueron aprehendidos:

● Benítez Leonardo Daniel (41)

● Perg Oscar Roberto (59)

● Ferreyra Ariel Esteban (44)

El intendente Gustavo Menéndez subrayó que la destrucción del búnker significa “un paso

clave para proteger a niños, jóvenes y adultos de la droga”, agradeciendo el trabajo conjunto

de la Justicia, la Policía y el Municipio. Además, adelantó que la propiedad quedará bajo

custodia municipal y podría destinarse a una institución para beneficio del barrio.

Por su parte, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella, resaltó que

“más del 90% de las intervenciones municipales por vulneración de derechos están

vinculadas al consumo problemático” y que el cierre de este punto de venta “es un avance

concreto para alejar a la juventud de la droga y acercarla al deporte, la cultura y la educación”.