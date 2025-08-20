Referentes de la Diversidad se Reunieron en el HCD de Malvinas Argentinas en el Día del Activismo por la Diversidad Sexual

Hoy 20 de agosto de 2025 en el marco del Día del Activismo por la Diversidad Sexual, referentes del colectivo LGBTQ+ del distrito se reunieron en el Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas para reafirmar su compromiso con la igualdad y la justicia social, en un contexto nacional marcado por el retroceso de derechos y discursos de odio.

La jornada fue organizada con el objetivo de visibilizar las luchas históricas del colectivo y reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan las identidades disidentes. Durante el encuentro, se destacó la importancia de seguir construyendo espacios de organización y resistencia frente a las políticas de ajuste y discriminación promovidas por el gobierno nacional.

«Frente a los ataques sistemáticos del gobierno de Milei hacia las personas más vulnerables, reafirmamos que la respuesta siempre será desde la organización», expresaron las y los participantes, quienes también recordaron el trabajo conjunto que se viene realizando hace años desde distintos frentes de militancia.

La actividad contó con la participación de concejales, activistas, representantes de organizaciones sociales y referentes territoriales que, en un clima de unidad y convicción, se comprometieron a continuar defendiendo los derechos conquistados y a seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.

«Aprendimos de las luchas de quienes día a día defienden sus derechos. El odio y la violencia no nos van a paralizar: nos van a encontrar más unides, más firmes y con más convicción», afirmaron.

La conmemoración del Día del Activismo por la Diversidad Sexual rememora la figura de Carlos Jáuregui, pionero del movimiento LGBTQ+ en Argentina, y se convirtió en una fecha clave para recordar que los derechos se conquistan, pero también se deben defender