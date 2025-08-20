Jóvenes participaron de un simulacro electoral para fortalecer el compromiso democrático

La agrupación Por la Ruta de Perón organizó una jornada donde los jóvenes realizaron un simulacro de elecciones con listas propias. La actividad buscó enseñar, a través de la práctica, el valor de la participación y la responsabilidad ciudadana.

Con el objetivo de acercar a los más jóvenes a la vida democrática y a la importancia del voto, la agrupación Por la Ruta de Perón llevó adelante un simulacro de elecciones en el que los participantes confeccionaron listas propias y atravesaron todas las instancias del proceso electoral.

Durante la actividad, los adolescentes y jóvenes aprendieron a votar y a comprender la responsabilidad que implica este derecho ciudadano. “Queremos que nuestras juventudes se formen no solo en militancia, sino también en conciencia cívica, entendiendo que cada voto define el rumbo de la sociedad”, remarcaron desde la organización.

La jornada contó con la participación de Ruth Gisele Barrios, concejal y presidente de mesa durante el simulacro, cuya tarea fue clave en el desarrollo de la actividad. También acompañaron referentes de la agrupación, entre ellos Daniela Coronel (consejera escolar suplente) y el senador provincial Mario Ishii, referentes del espacio que conduce Roby Denuchi.

«El compromiso con la democracia se aprende participando, y estos ejercicios permiten que nuestros chicos se familiaricen con el proceso y lo vivan como protagonistas”, subrayaron.

Con estas iniciativas, la agrupación reafirma su apuesta a una juventud involucrada, responsable y consciente del valor de la democracia.