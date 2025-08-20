Le otorgaron a Charly García el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

La ceremonia se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras y dieron el reconocimiento al cantante y compositor.

Este martes, se realizó un acto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde se hizo entrega del título Honoris Causa al cantante y compositor Charly García. Esto es el máximo reconocimiento honorífico que concede la institución a personas destacadas por contribuciones en sus respectivos campos.

La ceremonia contó con la presencia de el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. También estuvo la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

En medio de un aula llena de gente, Charly dijo algunas palabras: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García”, expresó el cantante tras recibir el diploma de doctor Honoris Causa.

Durante el evento, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, expresó el orgullo que implica para la Universidad otorgar este reconocimiento: “Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”.

Y, siguió: “El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina”.

“Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera”, continuó diciendo Manetti.

“Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García”, concluyó el decano.