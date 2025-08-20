Joaquín de la Torre“Si la elección es entre Zamora, Valenzuela y Katopodis, yo prefiero votar a Katopodis”

El senador se desmarcó de los libertarios y expresó su respaldo al ministro de Obras Públicas y candidato del peronismo en la Primera Sección Electoral.

En un escenario político marcado por reacomodamientos, Joaquín de la Torre volvió a mover el tablero en la Primera Sección Electoral. El ex intendente de San Miguel y actual senador provincial, declaró que se inclina por Gabriel Katopodis, candidato del peronismo.

“Si la elección es entre Zamora, Valenzuela y Katopodis, yo prefiero votar a Katopodis. Es la persona más noble de la política argentina”, afirmó en declaraciones a UrbanaBA.

La definición llega poco después de que De la Torre retirara a su diputado, Juan José Esper, del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, en medio de tensiones con el armador libertario en la Provincia, Sebastián Pareja.

De esta manera, De la Torre buscó reposicionarse con una jugada que sorprendió: respaldar a Katopodis en el norte y oeste del conurbano, enviando así un mensaje claro tanto hacia el peronismo como hacia sus antiguos aliados.

La decisión abre interrogantes sobre el futuro del dirigente sanmiguelino, que en estas legislativas juega con un esquema de boleta vecinal con el sello de Primero San Miguel, mientras intenta sostener vigencia en un mapa político cada vez más fragmentado.