osé El intendente municipal de José C. Paz, Dr. HC Mario Ishii encabezó una nueva entrega de lentes del programa municipal “Ver al Alcance de tu Barrio”, iniciativa que ya permitió a más de 5 mil vecinos mejorar su salud visual.

La actividad se realizó en el Hospital Oftalmológico “Presidente Juan Domingo Perón”, ubicado en Hipólito Yrigoyen 3028, y estuvo dirigida a niños de hasta 13 años que fueron previamente citados por la Secretaría de Salud.

Esta política pública, impulsada por salud, ya permitió que más de 5.000 vecinos accedieran a controles oftalmológicos y lentes de calidad sin costo, mejorando significativamente su salud visual y calidad de vida.

“Nuestro compromiso es llevar soluciones concretas a cada barrio. Ver bien es estudiar mejor, crecer mejor y vivir con más oportunidades”, expresó el intendente Ishii durante el evento. El operativo forma parte de una estrategia integral que busca garantizar el derecho a la salud para todos los paceños, con especial enfoque en la niñez.

Con iniciativas como esta, el Municipio de José C. Paz reafirma su rol activo en el acceso equitativo a la atención sanitaria, alineándose con los principios de inclusión y desarrollo sostenible promovidos por la UNESCO, que distingue a la ciudad como Ciudad del Aprendizaje.