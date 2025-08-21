El Corredor Aeróbico de San Miguel tendrá nuevos baños públicos

La Municipalidad de San Miguel avanza con una serie de trabajos de renovación y puesta en valor en su principal Corredor Aeróbico. En ese marco, recientemente comenzó la obra de los nuevos baños públicos.

Se trata de uno de los pedidos más solicitados por los vecinos para este gran espacio verde por el que transitan miles de personas diariamente, tanto del distrito como de la región. En este momento se están construyendo dos baños y tres mingitorios, a la altura de la calle Paraná. Además, allí también se instalará próximamente un nuevo puesto de seguridad fijo para fortalecer el monitoreo permanente de ese sector.

El Corredor Aeróbico tiene una extensión de tres kilómetros. Cuenta con una senda peatonal y dos bicisendas (una central y otra construida recientemente junto a las antiguas vías del tren, entre Conesa y Pardo), juegos para chicos, zonas para hacer ejercicio e iluminación LED.