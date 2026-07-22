Provincia: Destinarán más de $10.500 millones para cubrir consumos eléctricos

El gobierno bonaerense aprobó un esquema de pagos a Edenor y Edesur para reconocer el consumo de energía de barrios populares durante 2024. El desembolso se realizará en cuatro cuotas durante 2026 y busca garantizar la continuidad del suministro comunitario.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el pago de más de $10.531 millones destinados a cubrir parte del consumo eléctrico registrado durante 2024 en barrios populares abastecidos por Edenor y Edesur.

La medida fue establecida mediante la Resolución 517/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, publicada en el Boletín Oficial, y contempla el reconocimiento de la parte del consumo energético que corresponde afrontar al Estado provincial.

El desembolso se realizará en cuatro cuotas iguales y bimestrales durante los meses de junio, agosto, octubre y diciembre de 2026, luego de las verificaciones técnicas realizadas por los organismos de control correspondientes.

Del monto total aprobado, $5.450 millones serán destinados a Edenor y $5.081 millones a Edesur, en concepto de los consumos registrados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024 en los barrios populares ubicados dentro de sus áreas de concesión.

Garantizar el acceso a la energía

La medida se enmarca en un sistema de financiamiento que comenzó en la década de 1990 y mediante el cual el Estado nacional y la Provincia comparten el costo del consumo eléctrico de barrios populares que cuentan con suministro comunitario a través de medidores colectivos.

Dentro de este acuerdo, Buenos Aires asume el 42,47% del costo reconocido, mientras que el cálculo correspondiente al período 2024 contempló descuentos por los montos que ya habían sido abonados durante los primeros meses del año mediante el régimen de tarifa social eléctrica.

Ese beneficio dejó de aplicarse desde junio de 2024, luego de la implementación del Decreto provincial 940/2024 y la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Desde la administración provincial indicaron que aquellos usuarios que sean regularizados a partir de estos acuerdos continuarán accediendo al régimen de bonificación de tarifa social provincial por encontrarse actualmente dentro del sistema de suministro comunitario.

Asistencia energética

La Subsecretaría de Energía bonaerense será la encargada de establecer las instrucciones regulatorias necesarias para que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) incorpore a estos usuarios dentro de las validaciones que luego serán enviadas a la Provincia para su reconocimiento y pago.

El gasto será afrontado con partidas contempladas en el Presupuesto General 2026 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo bonaerense para subsidiar el costo de la energía eléctrica en barrios populares y asentamientos.