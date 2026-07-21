El desempleo golpea con fuerza al Conurbano bonaerense

Un informe del INDEC reveló que los partidos del Gran Buenos Aires registran una tasa de desocupación del 9,7%. También crecen la subocupación, la informalidad y la búsqueda de un segundo empleo en distintos puntos de la provincia.

El mercado laboral bonaerense continúa mostrando señales de preocupación. Si bien el desempleo a nivel nacional se mantuvo estable durante el primer trimestre de 2026, los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidencian que la provincia de Buenos Aires concentra algunos de los índices más altos de desocupación del país.

Según el informe oficial, la tasa de desempleo alcanzó el 7,8% en los 31 principales aglomerados urbanos relevados. Sin embargo, al analizar la situación bonaerense aparecen importantes diferencias territoriales que reflejan realidades económicas muy distintas dentro de una misma provincia.

En el Gran Buenos Aires, la desocupación se ubicó en el 8,7%, por encima del promedio nacional. No obstante, la situación más compleja se registra en los partidos del Conurbano, donde el desempleo alcanzó el 9,7%, más del doble de la tasa observada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró un 4,8%.

Los números también muestran una marcada brecha en materia de empleo. Mientras en la Capital Federal la tasa de empleo llegó al 50,8%, en el Conurbano descendió al 43,4%, reflejando las dificultades que enfrentan los municipios bonaerenses para generar puestos de trabajo y absorber la demanda laboral.

Bahía Blanca encabeza el desempleo bonaerense

Entre los grandes centros urbanos de la provincia, Bahía Blanca presentó el peor indicador. Allí la desocupación alcanzó el 10,1%, convirtiéndose en el aglomerado bonaerense con mayor nivel de desempleo durante el período analizado.

La ciudad registró además una tasa de actividad del 48,9% y una tasa de empleo del 43,9%.

Por su parte, el Gran La Plata mostró una desocupación del 7,8%, en línea con el promedio nacional. Sin embargo, el informe revela otra problemática que preocupa: casi uno de cada cuatro trabajadores ocupados busca activamente otro empleo para complementar sus ingresos.

En concreto, el 23,8% de las personas con trabajo intenta conseguir una segunda fuente laboral.

Crecen la subocupación y la informalidad

La capital bonaerense también exhibió un nivel de subocupación del 18,2%, uno de los más elevados del país. Esto significa que una cantidad importante de trabajadores no logra acceder a la cantidad de horas laborales que necesita para sostener sus ingresos.

Más allá de la estabilidad general de la tasa de desempleo, el informe del INDEC muestra un deterioro en otros indicadores vinculados al mundo del trabajo. La subocupación ascendió al 11,1% a nivel nacional, registrando un incremento respecto al mismo período del año pasado.

En otras palabras, cada vez más personas tienen empleo, pero trabajan menos horas de las que desean o necesitan.

A esto se suma el crecimiento de la informalidad laboral, que alcanzó el 44,2%. El dato refleja que una porción importante de los trabajadores desarrolla actividades sin aportes previsionales, cobertura de salud ni estabilidad laboral, una situación que genera mayor vulnerabilidad económica para miles de familias.

Preocupación

En tanto, en las localidades con menos de 500 mil habitantes la desocupación llegó al 5,7%, registrando un aumento tanto en la comparación interanual como respecto al trimestre anterior.

De esta manera, el informe deja al descubierto un mercado laboral que mantiene cierta estabilidad en los niveles generales de empleo, pero que al mismo tiempo exhibe señales de fragilidad cada vez más evidentes.

El aumento de la subocupación, la búsqueda de empleos complementarios y el crecimiento de la informalidad reflejan las dificultades que enfrentan muchos trabajadores para sostener su poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

Finalmente, en la provincia de Buenos Aires, el panorama resulta aún más complejo. Mientras la Ciudad de Buenos Aires mantiene los mejores indicadores laborales de la región, el Conurbano continúa registrando elevados niveles de desempleo y mayores dificultades para generar oportunidades laborales de calidad.