Presentaron un proyecto para que extranjeros paguen salud y educación en la Provincia

Agustín Romo, titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados y vecino de San Miguel de la Provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para que los estudiantes extranjeros, sin residencia permanente, paguen por la salud y la educación en este distrito.

El legislador lo hizo público, además, a través de un posteo en la red social X: «¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia».

«Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron», subrayó Romo.

La iniciativa establece que los centros de altos estudios estatales deberán establecer las retribuciones correspondientes, acordes al grado que cursen los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

Asimismo, y con respecto a la salud, la iniciativa prevé que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud. De todas maneras, el legislador aclaró que ningún foráneo podrá ser rechazado, demorado ni condicionado en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida, y que el eventual pago se tramitará después de estabilizar al paciente.

El cobro se instrumentará mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación, nomencladores y administración de recursos.

«Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses», aseveró Romo en sus fundamentos y añadió que «por tanto, no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses».