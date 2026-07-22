YPF enfrió una posible baja de la nafta: “No llegamos al equilibrio”

El presidente de YPF, Horacio Marín, enfrió una futura baja en el precio de las naftas y advirtió que la reciente suba del barril de petróleo la demorará más.

“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, señaló Marín, al tiempo que alertó que “con estos precios se dilata más”.

El barril de crudo Brent saltó este miércoles a la zona de US$ 93 al reactivarse el conflicto en Medio Oriente.

El CEO de la petrolera defendió la política de acuerdo que se produjo en el sector por la cual se amortiguó el impacto de la suba del petróleo por la guerra.

“Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”, explicó Marín en diálogo con Radio Rivadavia —que procesó Agencia Noticias Argentinas— y, en este contexto, afirmó que aún no se alcanzó el punto de equilibrio entre las dos situaciones.

Por otro lado, estimó que hacia fin de año se podría alcanzar una producción de petróleo de un millón de barriles y que para 2031/2032 ese volumen podría convertirse en exportaciones.

Marín destacó también que, dados los conflictos mundiales, Argentina se convirtió en un proveedor seguro de energía.

“Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, dijo.

Marín, por último, destacó el fallo a favor de la Justicia de los Estados Unidos sobre la expropiación de la petrolera y remarcó que influyó el hecho de que Javier Milei sea el actual presidente.