Provincia de Buenos Aires: El PJ en busca de una unidad que calme la interna

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tendrá el primer encuentro virtual del año de cara a las elecciones del 15 de marzo, en caso de no lograr una lista de unidad. La reunión será este viernes 9 de Enero por la mañana y la convocó el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien preside la Junta Electoral en cuestión.

Según detallaron desde su entorno, el encuentro virtual será para «monitorear» el cronograma fijado de trabajo en las próximas semanas. También se «definirá la fecha de publicación del padrón. Sobre la posibilidad de acercar posiciones entre las dos grandes fuerzas que conviven dentro del PJ, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, «no habría novedades».

A fines de diciembre el consejo provincial del PJ fijó un cronograma electoral que establece la exhibición de los padrones del Partido entre el jueves 22 al martes 27. Habrá tiempo hasta el mismo 27 de hacer observaciones y presentaciones en relación al padrón. En tanto, la fecha límite para la presentación de candidatos será el domingo 8 de febrero y, previo a ello, el martes 3 del segundo mes vencerá el plazo para presentar los avales correspondientes a cada lista que se presente.

El 19 de diciembre pasado, durante la última reunión del Consejo Provincial del PJ, desde las dos tribus dieron gestos de buscar una «lista de unidad». Desde el MDF insisten en que el PJ bonaerense “debe estar alineado con el gobierno de Axel Kicillof”, algo que con Máximo Kirchner a la cabeza “no sucedió”. En tanto, La Cámpora propone “mantener la misma cantidad de sillas”, que hasta ahora y allí radica el problema madre.

Además de los cargos dentro del partido, la agrupación de Máximo tiene a todos los apoderados bajo su ala. Se trata de Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez, aunque el último goza de cierta autonomía. En la reunión el kicillofismo coló nombres propios y puso a Ana Laura Ramos y Sol Berriel como apoderadas por el MDF.

Danza de nombres para la sucesión

Durante el 2025, el MDF impulsó para la presidencia del Partido Justicialista a Verónica Magario. El ministro de Gobierno y mano derecha del mandatario, Carlos Bianco, dijo en declaraciones radiales que la dirigenta era “quien mejor representaba los intereses” del Gobernador. Desde La Cámpora dieron a entender que “Máximo no buscaría reelegir”, pero ello no implica que no busquen retener el número 1.

Algunos nombres que suenan como “prenda de unidad” son el de Federico Otermin (Lomas de Zamora). Sin embargo, el equilibrio que hace el Jefe comunal entre los 2 espacios no le estaría redituando como antes. Para el MDF, «es un cristinista más». Misma situación ocurre con el intendente de Pilar, Federico Achaval. Otra figura es la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. La última declaración sobre el PJ bonaerense de la intendenta fue autopostularse al cargo e invitó a Máximo Kirchner a “caminar” su distrito. Fernández se mostró distanciada de La Cámpora.